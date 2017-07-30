Оперативная память GeIL Super Luce RGB Sync теперь поддерживает большинство приложений для управления подсветкой материнской платы

TweetКомпания GeIL (Golden Emperor International Ltd.), один из ведущих производителей периферии и комплектующих для ПК, объявляет о том, что популярная серия оперативной памяти Super Luce RGB Sync теперь полностью поддерживает приложение ASUS AURA для управления подсветкой. Пользователи смогут без труда синхронизировать между собой эффекты подсветки материнской платы, светодиодных лент и модулей памяти. Также Super Luce RGB Sync совместима с приложениями GIGABYTE Fusion и MSI Mystic Light, работающими на соответствующих материнских платах.«GeIL – один из старейших производителей компьютерных компонентов и периферии. Поэтому нам вдвойне приятно поделиться новостью о новых возможностях оперативной памяти Super Luce RGB Sync: используя эту платформу, пользователи получат те функции управления подсветкой, которых им давно не хватало, – отмечает Дженнифер Хуан (Jennifer Huang), вице-президент GeIL по международным продажам и маркетингу.Память GeIL Super Luce RGB Sync подходит для работы с процессорами Intel Core i7, i5 и i3, а также с процессорами AMD Ryzen на материнских платах с сокетом AM4. Она доступна в версиях с частотой от 2133 до 3200 МГц. Модули памяти отличаются стильным дизайном со светодиодной подсветкой, поддерживающей несколько разных эффектов и не требующей подключения дополнительного кабеля.RGB-подсветка на модулях памяти GeIL синхронизируется с программным обеспечением ASUS AURA, благодаря чему пользователь может выбрать один из 12 эффектов: «статика», «дыхание», последовательную смену цветов, «радуга», «волна», «вспышка», «комета», «звездное небо» и другие. Каждый эффект легко настроить по своему усмотрению.Приложение ASUS AURA дает возможность управлять подсветкой на материнских платах других производителей. Все, что нужно, – скачать ПО на сайте ASUS. Настройки подсветки для памяти Super Luce RGB Sync можно менять даже при отсутствии синхронизации световых эффектов между системной платой и остальными комплектующими, при этом сама плата не обязательно должна быть производства ASUS.Также GeIL Super Luce RGB Sync совместима с GIGABYTE Fusion и MSI Mystic Light: с ними пользователь может настраивать одинаковые эффекты на материнской плате, модулях памяти, светодиодных лентах и других компонентах (при условии, если установлены последние версии ПО для управления BIOS и подсветкой). GIGABYTE Fusion поддерживается на чипсетах X299, X399, Z370 и более новых моделях, а MSI Mystic Light на чипсете Z370 и выше.Если для синхронизации подсветки Super Luce RGB Sync не требуется дополнительного кабеля, то другая память GeIL, EVO X, поддерживает ASUS AURA при подключении с помощью 4-контактного разъема. Подсветку GeIL EVO X можно полностью настраивать и синхронизировать с материнской платой, видеокартой и другими компонентами: так пользователь получит впечатляющую, оформленную в едином стиле игровую систему.Автор:пресс-службаТэги: GeIL ASUS AURA Оперативная память GeIL Super Luce RGB Sync...