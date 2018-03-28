| | НБА: «Кливленд» обыграл «Торонто», успехи «Голден Стейта» и «Хьюстона»
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НБА: «Кливленд» обыграл «Торонто», успехи «Голден Стейта» и «Хьюстона»

НБА: «Кливленд» обыграл «Торонто», успехи «Голден Стейта» и «Хьюстона»
Завершен большой игровой день регулярного чемпионата НБА.

В центральном матче вторника «Кливленд» на домашней площадке разобрался с «Торонто» и сохранил третье место на Востоке. «Кавальерс» реализовали 43% дальних бросков, а проигранный щит компенсировали 23-мя очками, набранными с линии штрафных. Помимо ЛеБрона Джеймса весомый вклад в победу над лидером конференции сделал Кевин Лав (18+15 подборов).

Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (27+10 подборов+6 передач).

Принципиальное противостояние «Оклахомы» и «Голден Стейта» завершилось победой действующего чемпиона. От поражения «Тандер» не спасли 44 очка Рассела Уэстбрука, не получившего достойную поддержку со стороны резервистов. Скамейка запасных «Воинов» переиграла хозяев со счетом 38:14.
Игрок матча: Кевин Дюрант (34+10 подборов).

Очередной мощный матч от Джеймса Хардена помог «Хьюстону» разобраться с «Вашингтоном». «Рокетс» до большого перерыва сколотили двухзначный отрыв и легко удержали нужный счет. Центровой «Хьюстона» Клинт Капела оформил дабл-дабл (21+10 подборов), а резервисты добавили еще 39 очков.

Игрок матча: Джеймс Харден (38+10 подборов+9 передач).

Алексей Лэнь восстановился после травмы и отметился 11-м дабл-даблом в сезоне. В матче с «Сакраменто» украинец за 32 минуты набрал 17 очков и собрал 15 подборов.

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Результаты матчей дня:

Филадельфия – Бруклин 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24)

Кливленд – Торонто 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28)

Нью-Йорк – Орландо 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29)

Майами – Атланта 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20)

Чикаго – Шарлотт 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35)

Хьюстон – Вашингтон 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29)

Милуоки – Бостон 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31)

Оклахома – Голден Стeйт 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27)

Даллас – Портленд 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31)

Юта – Лейкерс 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21)

Денвер – Индиана 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31)

Финикс – Сакраменто 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25)

Клипперс – Сан-Антонио 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27)...

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