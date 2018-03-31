Глава МЧС по Кемерово оказался владельцем восьми объектов недвижимости - Русская планета

Глава ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов оказался владельцем элитной недвижимости. По словам источника «Интерфакса», Мамонтов имеет в собственности восемь объектов недвижимости, которые достались ему в наследство от отца-бизнесмена. Его семья владеет двумя коттеджами, четырьмя квартирами и земельными участками. Выяснилось, что свои квартиры глава МЧС по Кемеровскому краю сдает в аренду. Собеседник также рассказал о том, что в основном доме Мамонтова прошли обыски, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В свою очередь, Мамонтов опроверг информацию о прошедших у него обысках, сообщает Ura.ru. «Ничего не проходит, не подтверждаю», - сказал он, отвечая на вопрос о проведении следственных действий у него в доме...