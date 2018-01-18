Китай готов противостоять протекционизму США - Русская планета

Странам, входящим во Всемирную торговую организацию (ВТО), необходимо противостоять протекционистской политике США, заявил постоянный представитель КНР при ВТО Чжан Сянчэнь. По его словам, политика США ставит под угрозы основы ВТО и всю торговую систему в целом. Китайский постпред также отметил, что Пекин намерен предпринять аналогичные контрмеры в ответ на действия Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал документ «О борьбе с экономической агрессией Китая», позволяющий вводить санкции в отношении китайской продукции. Трамп заверял, что эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов, сообщает агентство Nation news...