У Екатерины Зиновьевой есть компромат на Сашу Гобозова

«Гобозов поддатый в каждом эфире?!» - это как понимать слова Кати Зиновьевой, что он «алкаш»? Сама наливала или присутствовала? Ивана Дилова тоже в соцсетях просто брызжет слюной на тему плохой привычки Гобозова, не имея других претензий к Сане.
Ну, внешность у него такая, возрастом уже не мальчишка, былая слава плетётся следом шатающейся походкой — на основании этого можно обвинять мужчину в злоупотреблении виноградным соком? Он ведь постоянно за рулём, ребёнка в детский сад водит каждое утро, с гаишниками здоровается, разве есть повод его оклеветать? Или Ольга Жарикова Сашу Гобозова покрывает, потому что сама любит к графинчику «приложиться»?
Так как Катя Зиновьева, выносить мозг бывшему не каждая девушка сможет. Прицепилась банным листом к осетинским булкам. Или у них пироги? Катюха по пирожкам соскучилась? Теперь Гобозов опять уходит с проекта, собирает носки по вип-дому Рапунцель, прощается с друзьями, скрипит зубами от злости, шарахается от синтезатора, на котором отпечатки пальцев Зиновьевой, как и на теле самого ловеласа. Уйдёт или очередной приступ синдрома «беглец за ворота» спровоцировала Катя?
[Автор: Макс Полянский]...