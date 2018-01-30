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Шоу-Биз и культура

У Екатерины Зиновьевой есть компромат на Сашу Гобозова

У Екатерины Зиновьевой на бывшенького Сашу Гобозова не только «зуб» имеется, но и компромат. Знает она про него всю подноготную, оттого Александр и бесится, и не может продавить руководство «Дом 2», чтобы из конкурса «Свадьба на миллион» Зиновьеву убрали. Так и будет он в трио выступать, пока Катерине стыдно за своё поведение не станет. А там — не дождёшься!
«Гобозов поддатый в каждом эфире?!» - это как понимать слова Кати Зиновьевой, что он «алкаш»? Сама наливала или присутствовала? Ивана Дилова тоже в соцсетях просто брызжет слюной на тему плохой привычки Гобозова, не имея других претензий к Сане.

Ну, внешность у него такая, возрастом уже не мальчишка, былая слава плетётся следом шатающейся походкой — на основании этого можно обвинять мужчину в злоупотреблении виноградным соком? Он ведь постоянно за рулём, ребёнка в детский сад водит каждое утро, с гаишниками здоровается, разве есть повод его оклеветать? Или Ольга Жарикова Сашу Гобозова покрывает, потому что сама любит к графинчику «приложиться»?

У Екатерины Зиновьевой есть компромат на Сашу Гобозова

Так как Катя Зиновьева, выносить мозг бывшему не каждая девушка сможет. Прицепилась банным листом к осетинским булкам. Или у них пироги? Катюха по пирожкам соскучилась? Теперь Гобозов опять уходит с проекта, собирает носки по вип-дому Рапунцель, прощается с друзьями, скрипит зубами от злости, шарахается от синтезатора, на котором отпечатки пальцев Зиновьевой, как и на теле самого ловеласа. Уйдёт или очередной приступ синдрома «беглец за ворота» спровоцировала Катя?
[Автор: Макс Полянский]...

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