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Бывшие участники «Дом 2» покидают Родину и подаются в бега

Тяжела и рутинна жизнь бывших участников «Дом 2» за периметром. Нет там медийной славы, рекламные доходы ничтожны, а на работу скандальных «звёзд» никто брать не хочет. Да и предложенные должности с окладами не радуют бывших «хомяков». Не потому ли бывшие участники «Дом 2» бегут из страны? Или им стыдно по улицам ходить?
Бывшая Венцеслава Венгржановского Катя Токарева уехала в Польшу. Там никто её не узнаёт, можно работать хоть продавщицей в Макдаке, хоть в домах поляков прибираться, или фирму собственную открыть, если финансы не закончились.

Везучая Рита Агибалова хвастается, что поселилась на Кипре. Там и тепло, и фрукты вкусные, и зона офшорная, легко прожить, не горюя. А бывшая ведущая реалити-шоу Катя Жужа собралась в Дубае недвижимость покупать, понравилось ей с арабами жить, променяла девушка берёзки на небоскрёбы. Скоро совсем Катю Сюсюренко в Москве не увидим на первом канале и не послушаем её рассказы. Даже Тата Блюменкранц пробивает почву, как уехать в США и сесть там на шею государству, у них пособие детское выше российского, можно рожать и не работать. Устраиваются в жизни, как могут. Главное, под забором дома 2 не сидят, правда?

Бывшие участники «Дом 2» покидают Родину и подаются в бега

Бывшая героиня телестройки Даша Пынзарь тоже решила покинуть Родину и подалась в бега. Даша Пынзарь уезжает в Турцию, в курортный город Аланию, и вроде как насовсем. Её младший сын Артём уже ходит в турецкий детский сад, а по вечерам и мама, и дети учат английский язык. Ждут только главу семейства — Сергея Пынзаря, который разбирается с делами в Москве. Как думаете, приживётся Дарья в чужой стране? Не опасное ли место для жительства выбрала мать двоих детей?
[Автор: Макс Полянский]...

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