На Острове любви нововведение — если девушка выразила симпатию, но она тебе не нравится, а руководство «Дом 2» заставляет строить с ней любовь, нужно сделать так, чтобы девушка сама от тебя отказалась.Возомнившие себя не только королями положения, но и королями острова, Артем Сорока и Роман Гриценко откровенно издеваются над своими поклонницами. Роман Гриценко превратил Ивану Дилову в «Золушку». Теперь девушка готовит для него еду, стирает, убирает, а он капризничает, вредничает, и продолжает за спиной Иваны флиртовать с Марго Овсянниковой, рассказывая ей, что не собирается строить любовь с Диловой, не смотря на ее старания.Артем Сорока пошел еще дальше. Он выдвинул Дарье Друзьяк целый список требований и сказал, что только после выполнения всех его приказов она сможет заслужить шанс на то, чтобы за ним ухаживать. Даша должна вылизать комнату, под чутким контролем Сороки. Она должна читать ему книгу вслух, выучить стих, приготовить вегетарианский салат, встретить с ним рассвет и самое неожиданное – дать две пощечины Саше Шеве. «Короли» Острова любви рулят? Дело ведь не в самих заданиях, а в том, что девушки безропотно их готовы выполнять!Что такого особенного в Романе Гриценко? Почему Ивана Дилова готова делать все, что он прикажет? А у Дарьи Друзьяк напрочь отсутствует чувство собственного достоинства? Она, судя по всему, так и не поняла, что Артем Сорока просто издевается и не собирается с ней строить любовь, даже если она выполнит все его приказы? Или это хитрый ход Гриценко и Сороки, желающих, чтобы эти девушки отцепились от них?