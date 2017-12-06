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Марину Африкантову и Романа Капаклы ждет сюрприз

Для одной из долгожительниц телепроекта «Дом 2», Марины Африкантовой? приготовил сюрприз Роман Капаклы. Хоть он по-прежнему заверяет всех, что, наконец, познакомит свою проектную сожительницу со своей мамой, но сюрпризом станет отдельный от неё отдых. Может, Марина как раз обрадуется, ведь появится тема для разборок и шоу «Разбор». Заодно, Татьяна Владимировна получит шанс продемонстрировать результат омоложения и опять шокировать публику и юного потенциального зятя.
Но, самым большим сюрпризом и для Марины, и для Романа может оказаться заготовка от оргов - выигрыш в конкурсе «Свадьба на миллион». На опыте Евгения Кузина и Александры Артемовой, отлично известно, что рекламодатели в покое не оставят создателей телешоу «Дом 2». А те, в свою очередь, заставят торжество обязательно провести. С точки зрения спонсоров, а они уже даже свой вклад внесли, украсив поляну «Дом 2», самая подходящая пара победителей как раз Марина Африкантова и Роман Капаклы. Интерес к паре разогрели, фанаты «священной коровы» проекта, лихо кинувшись её защищать после нападок Елены Бушиной, сплотились и явно будут жать на кнопки в голосовании.
Марину Африкантову и Романа Капаклы ждет сюрприз

Все аксессуары и наряды, весь ход подготовки к свадьбе могут занять кучу эфирного времени, и красивая картинка от опытных операторов «Дом 2» гарантирует зрелищу успех. Так что складывается впечатление, что сюрприз может ждать не только Марину Африкантову, но и самого Романа Капаклы в виде победы в свадебном конкурсе. Возникает только один вопрос, в глубине души они обрадуются такому исходу соревнований?
[Автор: Наталья Борушко-Юданова]...

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