Мероприятия по борьбе с мраморным клопом в Краснодарском крае не должны прекращаться ни на один день!

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Нашествие коричнево-мраморного клопа в Абхазии может быть результатом биологической диверсии
В Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопу
сегодня в 13:01
Комплекс мероприятий по борьбе с распространением мраморного клопа на территории Краснодарского края обсуждался на селекторном совещании с муниципалитетами региона. Его провел заместитель губернатора Андрей Коробка. В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, представители отраслевых ведомств и органов АПК муниципалитетов края Для борьбы с распространением опасного сельхоз. вредителя – коричнево-мраморного клопа – в каждом муниципалитете края работают десятки оперативных рабочих групп. Они ведут мониторинг текущей ситуации, по необходимости обеспечивают сельхозпроизводителей средствами защиты растений и проводят разъяснительную работу с населением о вредоносности клопа и мерах борьбы с ним.
По словам специалистов Россельхознадзора, благодаря такой эффективной работе фитосанитарная обстановка по вредителю остается стабильной.
Как отметил Андрей Коробка в ходе совещания, несмотря на это, темпы работы сбавлять нельзя, мероприятия по нахождению и уничтожению вредителя не должны прекращаться ни на один день.
- Мраморный клоп может нанести серьезный экономический ущерб краю, продовольственной безопасности – мы это уже видим на примере соседних государств. Поэтому все муниципалитеты, сельские поселения, должны в максимально короткие сроки провести комплекс работ по нахождению и уничтожению вредителя, и в дальнейшем в течение всего сельхозсезона держать ситуацию на контроле. Завершать работу в этом направлении можно будет только когда клоп уйдет на зимовку, - подчеркнул Андрей Коробка.
Как доложил Федор Дерека, на сегодняшний день в ходе мониторинговых мероприятий оперативные рабочие группы обследовали около 190 тыс. участков по всему краю. Единичные случаи нахождения сельхоз. вредителя выявлены в 9 муниципалитетах. Больше всего местонахождений клопа зафиксировано на территории Сочи. Во всех выявленных случаях проведено уничтожение вредителя механическим путем.
В ходе совещания особое внимание было уделено защите от клопа территорий жилых массивов, личных подсобных хозяйств и дачных участков. Именно там, по словам специалистов, есть большая вероятность нахождения очагов распространения насекомого-вредителя. Чтобы максимально обезопасить население, Андрей Коробка поручил краевому Минсельхозу проработать вопрос приобретения современных и эффективных средств защиты от вредителя.
- ЛПХ и дачные товарищества должны иметь возможность защитить свои сельхозугодия от клопа. Они должны знать, какими средствами и как воспользоваться. Поэтому совместно с муниципальными образованиями и учеными проработайте вопрос возможности закупки и распространения среди жителей края специальных феромонных ловушек и других необходимых средств защиты, - резюмировал вице-губернатор.
В Краснодарском крае коричнево-мраморный клоп был обнаружен в конце 2017 года. Он представляет опасность для 100 видов растений, в том числе сельхозкультур. Специалисты Россельхознадзора призывают бороться с ним сейчас, в холодное время - пока вредитель не перешел в активную фазу. По прогнозам, к середине апреля температура воздуха поднимется до показателей, при которых клоп начнет проявлять активность.
(Источник: пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края)...