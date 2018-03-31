Мероприятия по борьбе с мраморным клопом в Краснодарском крае не должны прекращаться ни на один день!

Читайте такжеНашествие коричнево-мраморного клопа в Абхазии может быть результатом биологической диверсииВ Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопусегодня в 13:01Для борьбы с распространением опасного сельхоз. вредителя – коричнево-мраморного клопа – в каждом муниципалитете края работают десятки оперативных рабочих групп. Они ведут мониторинг текущей ситуации, по необходимости обеспечивают сельхозпроизводителей средствами защиты растений и проводят разъяснительную работу с населением о вредоносности клопа и мерах борьбы с ним.По словам специалистов Россельхознадзора, благодаря такой эффективной работе фитосанитарная обстановка по вредителю остается стабильной.Как отметил Андрей Коробка в ходе совещания, несмотря на это, темпы работы сбавлять нельзя, мероприятия по нахождению и уничтожению вредителя не должны прекращаться ни на один день.- Мраморный клоп может нанести серьезный экономический ущерб краю, продовольственной безопасности – мы это уже видим на примере соседних государств. Поэтому все муниципалитеты, сельские поселения, должны в максимально короткие сроки провести комплекс работ по нахождению и уничтожению вредителя, и в дальнейшем в течение всего сельхозсезона держать ситуацию на контроле. Завершать работу в этом направлении можно будет только когда клоп уйдет на зимовку, - подчеркнул Андрей Коробка.Как доложил Федор Дерека, на сегодняшний день в ходе мониторинговых мероприятий оперативные рабочие группы обследовали около 190 тыс. участков по всему краю. Единичные случаи нахождения сельхоз. вредителя выявлены в 9 муниципалитетах. Больше всего местонахождений клопа зафиксировано на территории Сочи. Во всех выявленных случаях проведено уничтожение вредителя механическим путем.В ходе совещания особое внимание было уделено защите от клопа территорий жилых массивов, личных подсобных хозяйств и дачных участков. Именно там, по словам специалистов, есть большая вероятность нахождения очагов распространения насекомого-вредителя. Чтобы максимально обезопасить население, Андрей Коробка поручил краевому Минсельхозу проработать вопрос приобретения современных и эффективных средств защиты от вредителя.- ЛПХ и дачные товарищества должны иметь возможность защитить свои сельхозугодия от клопа. Они должны знать, какими средствами и как воспользоваться. Поэтому совместно с муниципальными образованиями и учеными проработайте вопрос возможности закупки и распространения среди жителей края специальных феромонных ловушек и других необходимых средств защиты, - резюмировал вице-губернатор.В Краснодарском крае коричнево-мраморный клоп был обнаружен в конце 2017 года. Он представляет опасность для 100 видов растений, в том числе сельхозкультур. Специалисты Россельхознадзора призывают бороться с ним сейчас, в холодное время - пока вредитель не перешел в активную фазу. По прогнозам, к середине апреля температура воздуха поднимется до показателей, при которых клоп начнет проявлять активность.(Источник: пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края)...