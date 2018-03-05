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Социум

Бразилия запрещает использование сульфурамида

Бразилия запрещает использование сульфурамида



сегодня в 10:05
Бразильский Государственный фонд защиты окружающей среды отказал в регистрации инсектицидам, которые содержат сульфурамид в качестве активного ингредиента Решение Государственного комитета по анализу агротоксической регистрации (Diagro) определяет, что такие продукты больше не продаваться в самом крупном штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.
В своем обосновании отказа от регистрации правительственный орган заявил, что сульфурамид опасен для человека и «вызывает высокую вероятность развития рака мочевого пузыря и риск развития новообразований в мужской репродуктивной системе и желудочно-кишечном тракте».
«В естественной среде сульфурамид деградирует до перфтороктанового сульфоната, вещества, которое характеризуется высокой токсичностью, стойкостью и способностью распространяться в окружающей среде на большие расстояния. Некоторые сценарии приводят к рискам для рыб, птиц и млекопитающих, а также повышают гибель обезьян», - сообщили представители Diagro.
Отклонение коснулось четырех запросов, сделанных компаниями в 2008, 2015 и 2016 годах. Два из них были препараты Mirex-S MX и Mirex-S MAX NA, компания Atta Kill. Другими являются препарат Atta MEX-S от компании Unibras Agro Qumica и гранулированный формоцид Dinagro Agropecuaria. Все они имеют сульфурамид в качестве активного ингредиента.
(Источник: news.agropages.com)...

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