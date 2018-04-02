| | Пекин призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США
Политика

Пекин призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США

Пекин призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США
Как отметил представитель КНР, планы США ввести новые пошлины в отношении 1,3 тыс. китайских товаров нарушают основополагающие принципы всемирной организации.«Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», — цитирует Чжана Сянчэня «РИА Новости».Он также подчеркнул, что действия США создают угрозу для Всемирной торговой организации и расшатывают ее основу.Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, на которые Вашингтон может установить новые торговые пошлины. В их число входят автомобили, локомотивы, станки, химикаты, телекоммуникационное оборудование и медицинские приборы из КНР...

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Политика

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