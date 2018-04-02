Пекин призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США

Как отметил представитель КНР, планы США ввести новые пошлины в отношении 1,3 тыс. китайских товаров нарушают основополагающие принципы всемирной организации.«Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», — цитирует Чжана Сянчэня «РИА Новости».Он также подчеркнул, что действия США создают угрозу для Всемирной торговой организации и расшатывают ее основу.Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, на которые Вашингтон может установить новые торговые пошлины. В их число входят автомобили, локомотивы, станки, химикаты, телекоммуникационное оборудование и медицинские приборы из КНР...