| | Почему у Путина три девушки, а у Эрдогана ни одной? - фотосъемка стала шуткой
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Почему у Путина три девушки, а у Эрдогана ни одной? - фотосъемка стала шуткой

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