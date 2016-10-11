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Экономика
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Почему у Путина три девушки, а у Эрдогана ни одной? - фотосъемка стала шуткой
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Киевские Ведомости
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События
| Почему у Путина три девушки, а у Эрдогана ни одной? - фотосъемка стала шуткой
События
Почему у Путина три девушки, а у Эрдогана ни одной? - фотосъемка стала шуткой
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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