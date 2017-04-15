Twitter-аккаунт сотрудника YouTube взломали для распространения ложных данных о перестрелке

Одной из главных новостей вчерашнего дня стала перестрелка в главном офисе YouTube, в результате которой четверо человек получили ранения. Женщина, которая осуществила атаку, совершила самоубийство.Перестрелки в США — распространённое явление, которое в последнее время стало влиять даже на политическую жизнь в стране. Жертвы подобных событий часто попадают в поле внимания сетевых хулиганов, которые взламывают аккаунты и глумятся над пострадавшими.Так случилось и в этот раз: сотрудник YouTube Вадим Лаврусик находился в здании, когда началась стрельба. Он написал в Twitter, что услышал выстрелы, и теперь сидит в закрытом и забаррикадированном помещении вместе с сотрудниками. Через некоторое время он написал, что опасность прошла и он сам в порядке.Вскоре после этого аккаунт Лаврусик взломали хакеры и опубликовали несколько твиттов. В одном из них говорилось: «Прошу, помогите найти друга, которого я потерял во время стрельбы». В этом сообщении была фотография относительно известного автора на YouTube с псевдонимом Keemstar.Someone appears to have hacked the account of @Lavrusik, a @YouTube employee, which seems like an incredibly indecent thing to do after a shooting. pic.twitter.com/s6GDpRxjxf— Ken Schwencke (@schwanksta) April 3, 2018Через некоторое время твитты хулиганов были удалены, а Лаврусик восстановил контроль над своей учётной записью. Один из официальных аккаунтов администрации Twitter опубликовал сообщение:Нам также известно о попытках некоторых людей ввести общественность в заблуждение с помощью ложной информации о трагедии. Мы отслеживаем это и принимаем меры против любых нарушений.Достоверно известно, что Twitter уже удалила несколько аккаунтов, распространявших ложную информацию о стрельбе в штаб-квартире YouTube.Следите за новостями в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...