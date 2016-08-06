| | Apple наняла бывшего главу по развитию искусственного интеллекта и поиска из Google
Наука

Apple наняла бывшего главу по развитию искусственного интеллекта и поиска из Google

Из Google в Apple ушел руководитель отделов по разработке искусственного интеллекта и поисковых систем. Об этом сообщило издание The New York Times.
Apple наняла бывшего главу по развитию искусственного интеллекта и поиска из Google
Старший вице-президент корпорации Google Джон Джанандреа покинул свой пост, проработав в Google почти 8 лет. Информация об увольнении появилась за 10 часов до того, как его официально наняли в Apple. Представители Apple подтвердили найм и сообщили, что новый сотрудник будет заниматься развитием искусственного интеллекта и машинного обучения. Также он станет одним из вице-президентов, рапортующих напрямую главе корпорации Тиму Куку.
Apple наняла бывшего главу по развитию искусственного интеллекта и поиска из Google
Многим может показаться странным, что Apple, компания акцентирующая внимание на безопасности и сохранности персональных, нанимает человек из Google, компании, которую приватность особо не волнует. Тем не менее Тим Кук настроен на счет Джанандеры позитивно.«Наши технологии должны соответствовать нашим ценностям. Джон разделяет наши взгляды на конфиденциальность и стремление делать компьютеры умнее и доступнее», – написал Тим в своем письме сотрудникам Apple.Производитель iPhone давно балансирует между защитой персональных данных и развитием искусственного интеллекта. Пытаясь защитить пользователей, Apple сильно отстала в развитии, за что часто критикуется. Возможно, новый специалист поможет корпорации исправиться, не подвергая риску конфиденциальность.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

Еще по теме

Apple купила новые разработки искусственного интеллекта

Apple купила новые разработки искусственного интеллекта

6-08-2016, 09:09
Читать
Apple купил стартап Turi по разработке искусственного интеллекта

Apple купил стартап Turi по разработке искусственного интеллекта

6-08-2016, 15:26
Читать
Apple купила стартап в области искусственного интеллекта Lattice Data за $2 ...

Apple купила стартап в области искусственного интеллекта Lattice Data за $2 ...

14-05-2017, 00:25
Читать
Apple выкупила стартап по созданию искусственного интеллекта

Apple выкупила стартап по созданию искусственного интеллекта

6-08-2016, 08:56
Читать
Apple подтвердила, что пользуется сервисами Google Cloud

Apple подтвердила, что пользуется сервисами Google Cloud

28-02-2018, 00:55
Читать
Apple, Microsoft и Google совместными усилиями создадут искусственный интел ...

Apple, Microsoft и Google совместными усилиями создадут искусственный интел ...

28-01-2017, 09:05
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail