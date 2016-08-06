Apple наняла бывшего главу по развитию искусственного интеллекта и поиска из Google

Из Google в Apple ушел руководитель отделов по разработке искусственного интеллекта и поисковых систем. Об этом сообщило издание The New York Times.Старший вице-президент корпорации Google Джон Джанандреа покинул свой пост, проработав в Google почти 8 лет. Информация об увольнении появилась за 10 часов до того, как его официально наняли в Apple. Представители Apple подтвердили найм и сообщили, что новый сотрудник будет заниматься развитием искусственного интеллекта и машинного обучения. Также он станет одним из вице-президентов, рапортующих напрямую главе корпорации Тиму Куку.Многим может показаться странным, что Apple, компания акцентирующая внимание на безопасности и сохранности персональных, нанимает человек из Google, компании, которую приватность особо не волнует. Тем не менее Тим Кук настроен на счет Джанандеры позитивно.«Наши технологии должны соответствовать нашим ценностям. Джон разделяет наши взгляды на конфиденциальность и стремление делать компьютеры умнее и доступнее», – написал Тим в своем письме сотрудникам Apple.Производитель iPhone давно балансирует между защитой персональных данных и развитием искусственного интеллекта. Пытаясь защитить пользователей, Apple сильно отстала в развитии, за что часто критикуется. Возможно, новый специалист поможет корпорации исправиться, не подвергая риску конфиденциальность.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...