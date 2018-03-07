| | В Apple Music для Android появился раздел с клипами
Наука

В Apple Music для Android появился раздел с клипами

Спустя несколько дней после выхода обновления iOS 11.3 с новым музыкальным разделом Apple выпустила новую версию сервиса для Android.
В Apple Music для Android появился раздел с клипами
Теперь в магазине приложений Google Play доступно приложение Apple Music 2.4.2 с новым разделом. В нем отображаются все свежие клипы, тематические плейлисты от кураторов сервиса и жанровые подборки музыкальных видео. Новый раздел находится в меню «Обзор» в одном списке с подменю «Новая музыка», «Жанры» и так далее.Безусловно, клипы в Apple Music были доступны и ранее, но отдельная секция под них точно не помешает. К тому же кураторы корпорации теперь помогают выбирать не только музыку, но и видео. Также Apple явно договорилась с правообладателями и добавила много новых видеоклипов, которые раньше отсутствовали в сервисе. До выхода обновления все эти преимущества были доступны только владельцам iPhone и iPad.
В Apple Music для Android появился раздел с клипами
Apple активно продвигает Apple Music и позиционирует его как лучшее место для просмотра музыкальных видео без рекламы. Тем самым корпорация позиционирует себя как конкурента YouTube. Apple уже долгое время пытается выйти на рынок кино и другого видеоконтента. Компания наняла массу ключевых сотрудников из других студий для работы над собственными проектами. До конца года Apple потратит миллиард долларов на создание собственных сериалов и фильмов. Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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