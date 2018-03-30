Соцсеть Facebook предоставила пользователям новый инструмент для удаления персональных данных

Разработчики Facebook добавили в соцсеть новую функцию, которая позволит пользователям скрыть свои персональные данные от сторонних приложений.Недавно выяснилось, что социальная сеть без ведома пользователей слила информацию о них сторонней аналитической фирме. В связи с этим компания Марка Цукерберга принимает всевозможные меры для возвращения аудитории контроля над их учетными записями и данными, которые в них хранятся. Отключить сторонние приложения от аккаунта в Facebook можно было и раньше, но эта опция была спрятана в настройках, а сам процесс занимал слишком много времени. Теперь эта проблема решена, и пользователи могут скрыть информацию от всех сервисом сразу. К тому же владельцы аккаунтов в соцсети могут удалить все записи, которые публиковались сторонними программами и сайтами.Facebook всеми силами пытается спасти свою репутацию. Многие пользователи уже просят разработчиков отказаться от регистрации через соцсеть в своих приложениях и сервисах. Новый инструмент для ограничения доступа к пользовательским данным поможет вернуть доверие аудитории и вытащить Facebook из текущего кризиса. Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...