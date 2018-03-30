| | Соцсеть Facebook предоставила пользователям новый инструмент для удаления персональных данных
Наука

Соцсеть Facebook предоставила пользователям новый инструмент для удаления персональных данных

Разработчики Facebook добавили в соцсеть новую функцию, которая позволит пользователям скрыть свои персональные данные от сторонних приложений.
Соцсеть Facebook предоставила пользователям новый инструмент для удаления персональных данных
Недавно выяснилось, что социальная сеть без ведома пользователей слила информацию о них сторонней аналитической фирме. В связи с этим компания Марка Цукерберга принимает всевозможные меры для возвращения аудитории контроля над их учетными записями и данными, которые в них хранятся. Отключить сторонние приложения от аккаунта в Facebook можно было и раньше, но эта опция была спрятана в настройках, а сам процесс занимал слишком много времени. Теперь эта проблема решена, и пользователи могут скрыть информацию от всех сервисом сразу. К тому же владельцы аккаунтов в соцсети могут удалить все записи, которые публиковались сторонними программами и сайтами.
Соцсеть Facebook предоставила пользователям новый инструмент для удаления персональных данных
Facebook всеми силами пытается спасти свою репутацию. Многие пользователи уже просят разработчиков отказаться от регистрации через соцсеть в своих приложениях и сервисах. Новый инструмент для ограничения доступа к пользовательским данным поможет вернуть доверие аудитории и вытащить Facebook из текущего кризиса. Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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