Как обойти блокировку Telegram

Из-за того, что Telegram отказывается сотрудничать с ФСБ, мессенджер могут заблокировать на территории РФ. Рассказываем, как обойти возможную блокировку.Прошло 15 дней с того дня, как федеральная служба безопасности России потребовала выдать ей ключи безопасности Telegram. И хотя нет никакой уверенности в том, что доступ к мессенджеру действительно ограничат, стоит заранее позаботиться о запасном выходе из ситуации.Разработчики Telegram давно оснастили его функцией перенаправления трафика через прокси-серверы, которые не могут быть заблокированы интернет-провайдером или оператором связи. Это самый простой и удобный способ обойти блокировку со стороны третьих лиц.Чтобы настроить обход через прокси-сервер на компьютере Mac, необходимо перейти в настройки мессенджера, открыть подменю Privacy & Security (меню Data and Storage в мобильной версии), пролистать окно до пункта Connection Type и выбрать SOCKS5.В появившейся форме нужно ввести данные самого быстрого сервера. Их можно найти на сайте HideIP или на любом другом подходящем. Их на просторах сети очень много. В поле Server нужно указать адрес выбранного сервера. В поле Port необходимо ввести порт выбранного сервера. Поля Username и Password заполнять не нужно.Если вариант с прокси не подходит, то можно воспользоваться VPN-сервисом. Например, TunnelBear, OperaVPN или любой другой на выбор. Они также пригодятся для обхода блокировки в веб-версии.20 марта ФСБ затребовала у Telegram ключи безопасности, чтобы получить доступ к перепискам пользователей. По их словам, это поможет успешнее расследовать преступления и предотвращать их. Представители мессенджера правоохранительным органам отказали. Чем закончится дело, пока неизвестно, но о блокировке как таковой пока речи не идет. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Следите за новостями в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...