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Спорт

Реванш Головкина и Альвареса не состоится

Реванш Головкина и Альвареса не состоится
Громкий бой-реванш между чемпионом WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) отменен.

Повторно выяснить отношения после спорной ничьи в первом бою Головкин и Альварес должны были 5 мая в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena», однако мексиканец в феврале сдал две положительных допинг-пробы на кленбутерол, чем поставил под сомнение проведение мегафайта.

Разбирательства по делу Альвареса Атлетическая комиссия штата Невада назначила на 18 апреля, но Канело заранее объявил об отказе от реванша с Головкиным.

«Я шокирован произошедшим. Не хочу, чтобы кто-нибудь сомневался в моей честности. Я всегда был и останусь «чистым» спортсменом. Прошу прощения у телеканала НВО, Tecate, Hennessy и остальных спонсоров, а особенно у болельщиков. Я уважаю спорт. Хочу сказать всем своим болельщикам, что я вас не подведу. Я всегда буду «чистым» спортсменом», - сказал Альварес на пресс-конференции.

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Что касается Геннадия Головкина, то гегемон среднего веса не намерен менять свои планы. Казах выйдет на ринг 5 мая в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand». Ожидается, что следующим соперником Головкина станет 33-летний ирландец Гэри О'Салливан (27-2, 19 KO)...

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