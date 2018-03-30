Реванш Головкина и Альвареса не состоится

Повторно выяснить отношения после спорной ничьи в первом бою Головкин и Альварес должны были 5 мая в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena», однако мексиканец в феврале сдал две положительных допинг-пробы на кленбутерол, чем поставил под сомнение проведение мегафайта.Разбирательства по делу Альвареса Атлетическая комиссия штата Невада назначила на 18 апреля, но Канело заранее объявил об отказе от реванша с Головкиным.«Я шокирован произошедшим. Не хочу, чтобы кто-нибудь сомневался в моей честности. Я всегда был и останусь «чистым» спортсменом. Прошу прощения у телеканала НВО, Tecate, Hennessy и остальных спонсоров, а особенно у болельщиков. Я уважаю спорт. Хочу сказать всем своим болельщикам, что я вас не подведу. Я всегда буду «чистым» спортсменом», - сказал Альварес на пресс-конференции.Что касается Геннадия Головкина, то гегемон среднего веса не намерен менять свои планы. Казах выйдет на ринг 5 мая в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand». Ожидается, что следующим соперником Головкина станет 33-летний ирландец Гэри О'Салливан (27-2, 19 KO)...