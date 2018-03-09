НХЛ: «Тампа» разгромила «Бостон», победы «Виннипега» и «Вегаса»

«Тампа-Бэй» забросила четыре безответных шайбы в ворота «Бостона» и установила новый клубный рекорд по набранным очкам (110 пунктов). Первой звездой матча и всего игрового дня стал голкипер «Молний» Андрей Василевский, который совершил 33 сэйва и оформил седьмой шатаут в сезоне.«Виннипег» в овертайме обыграл «Монреаль» и сохранил шансы на победу в Западной конференции. Победную шайбу забросил Кайл Коннор, набравший три очка (1+2). «Джетс» с большим запасом побили множество клубных рекордов и готовятся впервые в истории выиграть серию плей-офф.Дубль Николая Голдобина не спас «Ванкувер» от домашнего поражения в матче с «Вегасом». Хозяева в решающем периоде отыгрались со счета 1:4, но в серии буллитов не реализовали ни одного броска. Решающую попытку в пользу «Вегаса» реализовал Ши Теодор.Одним из главных героев дня стал форвард «Далласа» Джейми Бенн, оформивший хет-трик в выездном матче с «Сан-Хосе». Бенн в четвертый раз в карьере пересек отметку в 30 заброшенных шайб за сезон.Нью-Джерси – Рейнджерс – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)Айлендерс – Филадельфия – 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)Коламбус – Детройт – 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0)Монреаль – Виннипег – 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1)Тампа-Бэй – Бостон – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)Флорида – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)Калгари – Аризона – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)Ванкувер – Вегас – 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1)Сан-Хосе – Даллас – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)...