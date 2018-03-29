В Москве загорелся торговый комплекс "Персей для детей": есть погибший и пострадавшие (видео)

Пожар возник в московском торговом центре "Персей для детей" (РФ). Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы."Пожару присвоен второй (повышенный. — ред.) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.По последним данным, погиб сотрудник торгового центра, пострадали трое пожарных.Возгорание полностью ликвидировали на 80 квадратных метрах.Четырехэтажный торговый центр работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров. Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.Ранее сообщалось, что в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово 25 марта произошел масштабный пожар — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок....