| | Житель Луганской области "погорел" на торговле импортным табаком
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Житель Луганской области "погорел" на торговле импортным табаком

Сотрудники налоговой милиции разоблачили канал незаконного поступления на территорию Луганской области фальсифицированных табачных изделий, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.
Во время проведения досудебного расследования установлено, что житель Луганской области покупал и хранил табачные изделия, попавшие на территорию Украины вне таможенного контроля. Товар гражданин реализовывал как на территории Луганской, так и других областей Украины, в том числе через сеть интернет и службы курьерской доставки.
По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято табачные изделия импортного происхождения без марок акцизного налога Украины стоимостью почти 2 миллиона гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается...

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