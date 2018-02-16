Житель Луганской области "погорел" на торговле импортным табаком

Сотрудники налоговой милиции разоблачили канал незаконного поступления на территорию Луганской области фальсифицированных табачных изделий, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.Во время проведения досудебного расследования установлено, что житель Луганской области покупал и хранил табачные изделия, попавшие на территорию Украины вне таможенного контроля. Товар гражданин реализовывал как на территории Луганской, так и других областей Украины, в том числе через сеть интернет и службы курьерской доставки.По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято табачные изделия импортного происхождения без марок акцизного налога Украины стоимостью почти 2 миллиона гривен.Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается...