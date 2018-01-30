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В Счастье организатор «референдума» получил 7 лет тюрьмы

Организатора «референдума» в поддержку «ЛНР» на территории г. Счастье заочно приговорили к 7 годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
В сообщении отмечается, что прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении одного из организаторов «референдума» на территории г. Счастье, по признакам совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц)
«Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 года гражданин Украины, будучи так называемым "председателем территориальной избирательной комиссии", обеспечил проведение "псевдореферендума" в поддержку террористической организации "ЛНР" в городе Счастье. Последний занимался организационными вопросами проведения так называемого "референдума", а именно подсчетом "голосов" после завершения "народного волеизъявления" и составлением "конечного протокола", который лично отвез в г. Луганск. Поскольку злоумышленник пока продолжает скрываться от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, на основании постановления следственного судьи в отношении него проведена процедура специального досудебного расследования», – отметили в прокуратуре.
В дальнейшем, по результатам специального судебного производства на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств вины правонарушителя Новоайдарским районным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы...

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