На Донбассе военные находят мины советского и российского производства

Военные находят на территории Донбасса, которые вернулись под контроль украинской власти, мины советского производства, которые использует Российская Федерация.Об этом рассказал начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров (на фото), передает пресс-центр Министерства обороны Украины.«Российская Федерация использует мины советского производства, которые уже не существуют на территории нашего государства. На освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей находим ПМН-2, которые мы не используем, так как уничтожили. Они у нас могли появиться только со стороны РФ», – заявил Комиссаров.Также, по словам офицера, на этих территориях украинскими саперами была обезврежена осколочная мина направленного действия МОН-50, под которой стояла мина-ловушка МЛ-8, производится исключительно в России. Часто выявляются мины, которые были изготовлены после 1991 года и которые не использует Украина. «В соответствии со своими международными обязательствами, Украина уничтожила более 2 млн запрещенных к использованию противопехотных мин», – рассказал представитель Минобороны.Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей с целью оказания помощи как военнослужащим, так и гражданскому населению дополнительно созданы 10 стабилизационных пунктов на базе центральных районных больниц и 4 военных мобильных госпиталя. Общая кроватная емкость всех вышеупомянутых учреждений составляет 4,5 тыс. коек...