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Боевики 24 раза нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие", 24 раза обстреляв украинские позиции, один военнослужащий ранен.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Так, на Донецком направлении из 82-мм миномета обстреляли защитников Опытного, а из гранатометов - Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика. Возле Широкино, Водяного и Шахты Бутовка велся огонь из снайперского и стрелкового оружия, а возле Каменки, Павлополя и Марьинки противник применил крупнокалиберные пулеметы. Также из стрелкового оружия обстреляли наши позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.
На Луганском направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям возле Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка...

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