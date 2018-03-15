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События

Через Харьков запустили автобус в Дюссельдорф

Через Харьков пустили автобус Запорожье – Дюссельдорф.
Автобус отправляется с Центрального автовокзала Харькова по вторникам и пятницам в 23:00, сообщили на Харьковском предприятии автобусных станций...

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