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Киевские Ведомости
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События
| Через Харьков запустили автобус в Дюссельдорф
События
Через Харьков запустили автобус в Дюссельдорф
Через Харьков пустили автобус Запорожье – Дюссельдорф.
Автобус отправляется с Центрального автовокзала Харькова по вторникам и пятницам в 23:00, сообщили на Харьковском предприятии автобусных станций...
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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