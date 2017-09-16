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Второкурсники-кожедубовцы будут тренироваться на харьковских самолетах

Харьковский аэроклуб выиграл тендер на первичную летную подготовку курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имен Кожедуба.
Второкурсники пройдут практику на аэродроме «Коротич» на легкомоторных самолетах ХАЗ-30 производства Харьковского авиазавода.
Как сообщают в аэроклубе, практику пройдут 32 второкурсника летного факультета вуза. Учеба начнется 19 мая. Будет задействовано четыре самолета ХАЗ-30.
Программа подготовки включает не менее 45 часов налета, в том числе: полеты по кругу, полеты в зону на простой пилотаж, полеты по маршруту на различных высотах, полеты в зону на простой пилотаж и по маршруту в составе пары.
В программу 2018 года добавляется новое упражнение – полеты на боевое маневрирование одиночно и парами...

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