Консультанты от ЕБРР контролируют ход переговоров с собственниками жилья в районе будущего метро

Консультанты от Европейского банка реконструкции и развития прибыли в Харьков, чтобы провести аудит хода переговоров с собственниками недвижимости в районе будущего строительства участка метро от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «Одесская».Такие визиты проходят ежемесячно. Специалисты присутствуют во время переговорного процесса и знакомятся с документами, которые связаны с этой процедурой.Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов принял очередного собственника частного дома в районе будущего строительства метро, объяснил алгоритм возможных действий и ответил на все вопросы. При этом присутствовали и представители ЕБРР.Как пояснил после встречи директор Департамента регистрации Олег Дробот, для строительства двух станций метро необходимо выкупить 88 объектов, среди которых - 37 частных домов, 26 квартир, объекты коммерческой недвижимости, земельные участки, объекты незавершенного строительства. Они принадлежат 142 физическим и юридическим лицам. По закону, городская власть обязана провести личные переговоры с каждым субъектом. Перед тем, как вступить в переговорный процесс, в течение месяца с момента уведомления соответствующее лицо должно дать письменное согласие на проведение таких переговоров и добровольно в них вступить. На сегодня 119 собственников дали согласие на проведение переговоров. С каждым из них была проведена личная беседа в кабинете первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова. В 16 случаях собственники пока не могут дать согласие на переговоры, потому что в настоящее время идет процесс оформления собственности, связанный, как правило, со вступлением в наследство. И только в семи случаях город пока не получил согласия на переговоры, потому что собственники объектов находятся за границей. Но связь с ними поддерживается, и по их возвращению процесс будет начат.По словам Олега Дробота, следующая стадия этой процедуры - оценка имущества и определение договорной цены, которая и станет предметом переговоров между собственником и горсоветом. Оценку могут проводить профессиональные оценщики, которые выбираются на конкурсной основе. В марте прошел такой конкурс, проведенный Фондом госимущества Украины. В апреле планируется заключение договоров с каждым оценщиком, чтобы он мог приступить к оцениванию собственности.«Город заинтересован, чтобы после выкупа все семьи приобрели новое жилье и чувствовали себя комфортно. Они могут и сами искать жилье, но мы также им помогаем консультационно, подбираем предложения на первичном и вторичном рынках, работаем с риелторами, чтобы предложить как можно больше вариантов. Такая же процедура и с субъектами нежилой недвижимости», - отметил Олег Дробот.Он подчеркнул, что выкупная цена - это не только дом, но и постройки во дворе, а также понесенные убытки, например, услуги риелтора на поиск нового жилья, услуги нотариуса при покупке жилья, расходы на транспортировку имущества и все иные подтвержденные расходы.«Пока невозможно сказать, какими будут эти суммы. Все цифры появятся только в результате официальной денежной оценки», - сообщил Олег Дробот.По его словам, выкуп недвижимости планируется завершить до конца этого года, чтобы в 2019 году начать строительство новых станций, передает сайт Харьковского горсовета...