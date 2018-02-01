Под Харьковом проходят военные учения

В Харьковской области начались масштабные командно-штабные учения по территориальной обороне.Как сообщили в региональном медиа-центре Минобороны, в учениях принимают участие тысячи воинов Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств. Мероприятие пройдет до 5 апреля.Начальник Харьковского военного гарнизона Юрий Калгушкин поянил, что, в частности, военкоматы отработают взаимодействие между штабом зоны теробороны в Харькове и всеми районными штабами. Позже пройдет тренировка действий по охране государственных администраций, военных комиссариатов, стратегических объектов, усиления защиты госграницы у пропускного пункта, ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуаций в Харькове.По данным военных, завтра, 4 апреля, на полигоне 92-й отдельной механизированной бригады, недалеко от Чугуева, состоится практическая фаза учений. Предусмотрено выполнение бойцами роты охраны Богодуховского районного военкомата стрельб из стрелкового оружия, отработки специальных тактических упражнений, условное уничтожение вражеских мин...