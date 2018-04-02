| | «Вечірні новини»: все, что вы хотели знать о Харькове, регионе, Украине (видео)
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«Вечірні новини»: все, что вы хотели знать о Харькове, регионе, Украине (видео)

2 апреля на харьковском вечернем городском телеканале Р1 начинает работать обновленная служба новостей, которая ежедневно будет информировать зрителей обо всем, что происходит в городе, области и Украине.
«Наши «ВЕЧІРНІ НОВИНИ» - это новый формат для нашего телеканала, - рассказывает директор Андрей Жмыров. – В процессе создания программы мы провели соцопросы и убедились в том, что главное в новостных выпусках для харьковчан – это объективность, достоверность и независимость. Эти принципы являются основополагающими и для нас. Именно поэтому мы пригласили в наш проект харьковских журналистов, профессионализм и авторитет которых подтверждены временем».
«Вечірні новини»: все, что вы хотели знать о Харькове, регионе, Украине (видео)

В то же время, по словам главного редактора телеканала Р1 Екатерины Маховой, социсследование показало, что харьковчане хотят видеть на экранах «солидную картинку»: респектабельную студию с современным интерьером, хорошую графику, приятные лица.
«Полученную информацию мы, конечно же, учли при подготовке программы, - улыбается Екатерина. - Для нас очень важно знать, чего именно ожидает от нас аудитория».
От идеи делать качественные новости до ее воплощения в реальность прошло около месяца.
«Это очень короткий срок для подготовки такого проекта, - говорит Екатерина Махова. – Но нам так не терпелось представить харьковчанам свое детище, что команда работала буквально на износ».
Результат трудов коллектива программы «ВЕЧІРНІ НОВИНИ» вы сможете оценить ежедневно в эфире на телеканале Р1...

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