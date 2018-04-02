«Вечірні новини»: все, что вы хотели знать о Харькове, регионе, Украине (видео)

2 апреля на харьковском вечернем городском телеканале Р1 начинает работать обновленная служба новостей, которая ежедневно будет информировать зрителей обо всем, что происходит в городе, области и Украине.«Наши «ВЕЧІРНІ НОВИНИ» - это новый формат для нашего телеканала, - рассказывает директор Андрей Жмыров. – В процессе создания программы мы провели соцопросы и убедились в том, что главное в новостных выпусках для харьковчан – это объективность, достоверность и независимость. Эти принципы являются основополагающими и для нас. Именно поэтому мы пригласили в наш проект харьковских журналистов, профессионализм и авторитет которых подтверждены временем».В то же время, по словам главного редактора телеканала Р1 Екатерины Маховой, социсследование показало, что харьковчане хотят видеть на экранах «солидную картинку»: респектабельную студию с современным интерьером, хорошую графику, приятные лица.«Полученную информацию мы, конечно же, учли при подготовке программы, - улыбается Екатерина. - Для нас очень важно знать, чего именно ожидает от нас аудитория».От идеи делать качественные новости до ее воплощения в реальность прошло около месяца.«Это очень короткий срок для подготовки такого проекта, - говорит Екатерина Махова. – Но нам так не терпелось представить харьковчанам свое детище, что команда работала буквально на износ».Результат трудов коллектива программы «ВЕЧІРНІ НОВИНИ» вы сможете оценить ежедневно в эфире на телеканале Р1...