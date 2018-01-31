Празднование Пасхи подорожало на 42%: \"Наш край\" требует от правительства снизить инфляцию

среда, 04 апреля 2018, 15:50Поделитьсяпереглянути новину українськоюПартия «Наш край» требует от правительства взять под контроль продуктовую инфляцию, которая обесценивает доходы украинцев.С таким заявлением выступил сопредседатель партии Александр Мазурчак, отметив, что за последний год пасхальная корзина выросла в цене почти наполовину.«Власть рассказывает украинцам о контролируемой инфляции, но существуют показатели, которые реально демонстрируют падение уровня жизни людей. В этом году украинцам придется выложить 625 грн, чтобы приобрести все необходимые продукты для празднования Пасхи. А это на 42% или на 185 грн больше, чем в прошлом году. При этом официальная инфляция за прошлый год составила 13,4%. Эти цифры вызывают сомнение, стоит только сходить в магазин или на рынок. Правительство обязано немедленно обуздать продуктовую инфляцию, которая «съедает» почти все доходы украинцев», – говорит Мазурчак.Он отметил, что подорожание пасхальной корзины – это и есть реальный индекс инфляции за год.«Кабмин давно потерял контроль над основными экономическими инструментами. Сегодня правительство не в состоянии удерживать цены на энергоносители, в результате чего аграрии вынуждены повышать цены. И с этого нужно начинать», – убежден депутат.Мазурчак призвал правительство объяснить украинцам, как оно собирается выходить из инфляционной ямы.«Кабмин должен назвать реальные экономические показатели и относительно них разработать программу обуздания продуктовой инфляции. В отличие от правительства, украинцы умеют считать», – резюмировал Мазурчак.Статистические показатели для расчета стоимости пасхальной корзины собраны со страницы «Инфляционный барометр» Министерства экономического развития и торговли Украины...