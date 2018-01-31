Празднование Пасхи подорожало на 42%: \"Наш край\" требует от правительства снизить инфляцию

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Партия «Наш край» требует от правительства взять под контроль продуктовую инфляцию, которая обесценивает доходы украинцев.
С таким заявлением выступил сопредседатель партии Александр Мазурчак, отметив, что за последний год пасхальная корзина выросла в цене почти наполовину.
«Власть рассказывает украинцам о контролируемой инфляции, но существуют показатели, которые реально демонстрируют падение уровня жизни людей. В этом году украинцам придется выложить 625 грн, чтобы приобрести все необходимые продукты для празднования Пасхи. А это на 42% или на 185 грн больше, чем в прошлом году. При этом официальная инфляция за прошлый год составила 13,4%. Эти цифры вызывают сомнение, стоит только сходить в магазин или на рынок. Правительство обязано немедленно обуздать продуктовую инфляцию, которая «съедает» почти все доходы украинцев», – говорит Мазурчак.
Он отметил, что подорожание пасхальной корзины – это и есть реальный индекс инфляции за год.
«Кабмин давно потерял контроль над основными экономическими инструментами. Сегодня правительство не в состоянии удерживать цены на энергоносители, в результате чего аграрии вынуждены повышать цены. И с этого нужно начинать», – убежден депутат.
Мазурчак призвал правительство объяснить украинцам, как оно собирается выходить из инфляционной ямы.
«Кабмин должен назвать реальные экономические показатели и относительно них разработать программу обуздания продуктовой инфляции. В отличие от правительства, украинцы умеют считать», – резюмировал Мазурчак.
Статистические показатели для расчета стоимости пасхальной корзины собраны со страницы «Инфляционный барометр» Министерства экономического развития и торговли Украины...