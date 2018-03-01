Необходимо вкладывать в зеленую энергетику, а не субсидировать добычу угля – Косюк

среда, 04 апреля 2018, 13:34Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлава правления МХП Юрий Косюк считает, что Украине необходимо инвестировать в альтернативную энергетику, вместо субсидирования угольной промышленности.На своей странице в Facebook он отметил, что за последние два года инвестиции в возобновляемую энергетику составили более 550 млн. евро. А это, в свою очередь, позволило запустить 560 МВт дополнительных энергетических мощностей.«Это в 1,5 раза больше чем будет производить, скажем, Криворожская ТЭС после возможной реконструкции. Но дело не только в этом», - подчеркнул Косюк.Бизнесмен говорит о том, что отечественные ТЭС уже давно изношены и морально устарели. Он подчеркнул, что 80% из них выработали свой ресурс и нуждаются в капитальном ремонте.«Большинство из них работают на антрацитовом угле, который на 100% закупается за рубежом, в том числе и в России. Перевод мощностей на уголь газовой группы тоже имеет свои нюансы. В некоторых случаях ТЭС должны заменить до 25% оборудования», - отметил Косюк.Комментируя заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна о необходимости дотаций для угольной промышленности в размере 3,5 млн. грн., глава правления МХП заметил, что все это огромные расходы на неэффективную и зависимую от внешних факторов энергогенерацию. Поэтому, убежден Косюк, необходимо кардинально менять подходы в энергетике. Не уголь, а солнце, ветер и отходы, переработанные на биогаз должны, по его мнению, стать сферой государственных инвестиций.«Угольная генерация должна стремительно отойти в прошлое. Европейская практика показала правильность этого процесса, и Украина должна только воспользоваться уже имеющимся опытом ведущих стран мира», - резюмировал Юрий Косюк.Напомним, что сейчас МХП строит крупнейший в Европе биогазовый комплекс под Ладыжином в Винницкой области...