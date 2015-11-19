| | Партия «Відродження» зарегистрировала в ВРУ постановление о создании Минпромполитики и инвестиций
Политика

Партия «Відродження» зарегистрировала в ВРУ постановление о создании Минпромполитики и инвестиций

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Политика

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