| | В России рассказали о стратегической задаче Кремля в отношении Украины
Социум

В России рассказали о стратегической задаче Кремля в отношении Украины

среда, 04 апреля 2018, 14:08
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У Кремля есть стратегическая задача развернуть Украину в сторону России.
Об этом "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
По мнению военного обозревателя, нет никаких оснований для изменения политики России на Донбассе. "В Москве надеются, что в Украине государственность развалится сама по себе. На такие события, как арест Савченко и другие подобные вещи. Так что, может (по мнению представителей Кремля, - "Апостроф"), и воевать не придется", - подчеркнул он.
"При этом стратегическая задача развернуть Украину в сторону России никуда не делась. Да и не денется", - добавил Фельгенгауэр.
Больше о перемирии на Донбассе и цели Кремля в Украине читайте в колонке Фельгенгауэра на "Апострофе" - Тотальная война: что в Кремле думают о Донбассе и всей Украине...

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