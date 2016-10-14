Обостренное чувство мира: известный украинец озвучил важное наблюдение о Мариуполе

среда, 04 апреля 2018, 13:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинская власть уделяет недостаточно внимания современной культуре и не способствует созданию положительного имиджа страны.Об этом рассказал в интервью "Апострофу. Лайм" известный украинский режиссер, основатель независимого театра "Дах", президент международного фестиваля ГогольFest Влад Троицкий.В пример Троицкий ставит испанский город Бильбао, который стал важным центром европейской культуры после создания Музея Гуггенхайма, который специализируется на современном искусстве."И это амбициозный момент, как в Бильбао, когда мэр, казалось, сошел с ума и потратил чуть ли не половину бюджета города на постройку Музея Гуггенхайма. Но это реально реформировало и трансформировало представление о городе. Почему у нас этот несчастный Театр на Подоле является камнем преткновения? Хотя это неплохая архитектура. Где хоть один реально крутой центр в стране, связанный с культурой? Это нужно сделать", - рассказал Троицкий.По его словам, сегодня работа над созданием культурных проектов в стране все больше упирается в коррупционные скандалы, которые препятствуют реализации инициатив.Также по мнению Троицкого, в Мариуполе на данный момент гораздо более четко, чем в Киеве ощущается надежда и мир, которые помогают трансформировать город."Кстати, мы в Мариуполе будем делать ГогольFest. И я встречался с мэром и ему рассказал про Бильбао. И у меня было странное чувство, что в Мариуполе надежды больше, чем в Киеве. Казалось бы, прифронтовой город, 30 км до линии фронта, но, видимо, это обостренное чувство мира, способность ценить данную минуту дает им амбицию реально трансформировать город. Там идет ремонт драматического театра. Правда, театр еще тот по репертуару", - поведал Троицкий.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Есть странное чувство, что в городе на Донбассе надежды больше, чем в Киеве - известный режиссер...