Россию уличили в манипуляциях с важными доказательствами о катастрофе MH17 на Донбассе

среда, 04 апреля 2018, 13:08Поделитьсяпереглянути новину українськоюРоссия манипулирует доказательствами, утверждая, что отсутствие ракеты "Бук" на снимках радара свидетельствует о том, что ее не запускали с оккупированной территории Донбасса в пассажирский Boeing MH17.К такому выводу пришли двое независимых экспертов Объединенной команды по расследованию крушения рейса MH17, информирует прокуратура Нидерландов.В рамках проведения анализа эксперты изучили предоставленные Россией снимки с радара и установили, что устройство было настроено на фиксацию гражданских воздушных судов, в то время как скорость перемещения ракеты "Бук" намного выше, и радар просто не способен ее "заметить".Россия же утверждает, что отсутствие данных о ракете на снимках радара якобы свидетельствует о том, что никакого запуска не проводилось вовсе.Напомним, что в июле 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области произошло крушение самолета Boeing MH17, вследствие чего погибло 298 человек. Эксперты считают, что воздушное судно сбили из привезенной из России установки "Бук".Как сообщал "Апостроф", ранее Россия заплатила почти $50 тысяч испанскому "диспетчеру Карлосу" за предоставление недостоверных показаний в пользу Кремля в деле крушения MH17 на Донбассе...