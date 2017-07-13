Заметили и послали "подарки": в силах АТО рассказали об уничтожении вражеских диверсантов

среда, 04 апреля 2018, 12:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинские военные рассказали, как предотвратили атаку боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе, ликвидировав вражеских диверсантов.Об этом сообщает ТСН.По словам бойцов, террористы отправились в разведку, "как дети в школу, ровно в 09:00"."Пыталась ДРГ (диверсионно-разведывательная группа, - ред.) пролезть. У нас сработали растяжки, мы пошли посмотрели - никого не видно. Видимо, забрали. Один двухсотый и два трехсотых с их стороны легли - мы их заметили и послали подарки", - рассказал военный.Уточняется, что только днем в зоне АТО наблюдается относительное затишье, да и то снайперы боевиков продолжают "охоту" за украинскими военными."Перемирия нет. Постоянные обстрелы, ежедневные. Днем, бывает, стреляют, но не так интенсивно. Ночью, с полседьмого и до утра, - постоянно кошмарят", - рассказал один из бойцов.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали зрелищные кадры, на которых запечатлена война на Донбассе с высоты птичьего полета...