| | Заметили и послали "подарки": в силах АТО рассказали об уничтожении вражеских диверсантов
Социум

Заметили и послали "подарки": в силах АТО рассказали об уничтожении вражеских диверсантов

среда, 04 апреля 2018, 12:59
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Украинские военные рассказали, как предотвратили атаку боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе, ликвидировав вражеских диверсантов.
Об этом сообщает ТСН.
По словам бойцов, террористы отправились в разведку, "как дети в школу, ровно в 09:00".
"Пыталась ДРГ (диверсионно-разведывательная группа, - ред.) пролезть. У нас сработали растяжки, мы пошли посмотрели - никого не видно. Видимо, забрали. Один двухсотый и два трехсотых с их стороны легли - мы их заметили и послали подарки", - рассказал военный.
Уточняется, что только днем в зоне АТО наблюдается относительное затишье, да и то снайперы боевиков продолжают "охоту" за украинскими военными.
"Перемирия нет. Постоянные обстрелы, ежедневные. Днем, бывает, стреляют, но не так интенсивно. Ночью, с полседьмого и до утра, - постоянно кошмарят", - рассказал один из бойцов.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали зрелищные кадры, на которых запечатлена война на Донбассе с высоты птичьего полета...

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