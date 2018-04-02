Избили и сломали позвоночник: в Киеве разгорелся скандал из-за жуткого инцидента в школе

среда, 04 апреля 2018, 12:18Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ одной из школ Киева разгорелся скандал из-за того, что семикласснику Максиму Черникову сломали позвоночник.Об этом сообщает ТСН.Отмечается, что инцидент произошел еще 7 декабря, и с того времени школьник находится на лечении."Отбирали сумку (одноклассники, - ред.), били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", - вспоминает об инциденте Черников.По его словам, через несколько минут он попал в медпункт: чувствовал острую боль в спине, груди и сердце, не ощущал ног.В то же время руководство лицея уверяет, что особых проблем с буллингом в учреждении никогда не возникало. В ситуации с Максимом действовали по закону."Мы провели расследование, в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок, выяснили обстоятельства, наказали виновных. Это заместитель по воспитательной работе, это дежурный учитель - получили административное взыскание", - заверила директор лицея налогового и рекламного дела №21 Киева Ирина Бабка.Как сообщал "Апостроф", ранее в Новограде-Волынском Житомирской области разгорелся скандал из-за оскорблений учительницей ученика во время занятий...