Тотальная война: что в Кремле думают о Донбассе и всей Украине/Павел Фельгенгауэр о перемирии на Донбассе и цели Москвы в Украине

среда, 4 апреля 2018, 11:53Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: EPA/UPGОтносительное перемирие на Донбассе, которое поддержали лидеры стран "нормандской четверки" и которое сейчас уже нарушается, может продлиться до августа. Вместе с тем, в Кремле считают Украину фронтом тотальной войны с Западом и не намерены уходить с оккупированных территорий.О том, каковы реальные настроения властей РФ насчет конфликта с Украиной, "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.Перемирие – это хорошо. Было бы хуже, если бы его не было. Я так полагаю, что теперь можно вполне рассчитывать на несколько сравнительно спокойных месяцев. Может быть, даже до августа.Это продиктовано много чем, в том числе Чемпионатом мира по футболу в РФ. К тому же, сейчас весенняя распутица, а это не очень подходящее время для масштабных боевых действий. Скоро лето, но там будет Чемпионат мира. Поэтому вполне можно рассчитывать на несколько сравнительно спокойных месяцев. Хотя, конечно же, перестрелки или стычки никто отменять не будет.Могут ли быть какие-то изменения в политике Москвы на Донбассе? Для этого нет никаких оснований. В Москве надеются, что в Украине государственность развалится сама по себе. На такие события, как арест Савченко и другие подобные вещи. Так что, может (по мнению представителей Кремля, - "Апостроф"), и воевать не придется. При этом стратегическая задача развернуть Украину в сторону России никуда не делась. Да и не денется.Читайте также: В окружении Путина ведут борьбу две партии, а Запад готовится к долгой "войне"Изменит ли подходы Москвы во внешней политике высылка российских дипломатов (напомним, в Британии был отравлен бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, после чего ряд государств, в том числе Украина, выслали российских дипломатов, - "Апостроф")? Это укрепляет позиции так называемой партии войны. Недавно было программное выступление начальника генштаба Вооруженных сил РФ (Валерия Герасимова, - "Апостроф"), который изложил нынешнее видение стратегической ситуации в мире: идет тотальная война между Россией и Америкой, которая вместе со своими приспешниками борется за то, чтобы сохранить мировое лидерство, а Россия с неугодными странами-изгоями выступает за совсем другой мировой порядок.Украина для РФ – это часть тотальной мировой войны, которая пока ведется в основном не военными средствами, но и военными может тоже. Понятно, что в этих условиях нельзя "отдавать" Украину Америке – это смерти подобно. А способы противостояния – об этом говорил начальник российского генштаба – политические, экономические и другие. Это тотальная война, а Украина является ее фронтом. Также подтягиваются и другие фронты. Но было бы наивно ожидать, что в Украине как-то договорятся на основе того, что Россия уйдет оттуда или заморозится конфликт на Донбассе...