| | Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото
Социум

Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

среда, 04 апреля 2018, 11:22
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На Бориспольской трассе под Киевом грузовое транспортное средство загорелось прямо во время движения.
Об этом проинформировали в сообществе Facebook dtp.kiev.ua.
Отмечается, что фура двигалась в сторону Киева, когда у нее заклинило правое переднее колесо и оно загорелось от трения. Водитель работал недавно, не был готов к подобным инцидентам, потому впал в панику, однако, схватил огнетушитель и попытался потушить огонь. Одного огнетушителя оказалось недостаточно, потому пожар распространился в салон.
После прибытия на место пожарных, фуру потушили за 15 минут, но транспортное средство полностью сгорело. Водитель шокирован, но не пострадал.
В сети появились фото с места событий:
Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля в Шевченковском районе Харькова произошло ДТП с участием машины скорой помощи и трех легковушек, в котором погибли два человека...

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