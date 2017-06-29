Под Киевом на ходу загорелась фура: опубликованы фото

среда, 04 апреля 2018, 11:22Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа Бориспольской трассе под Киевом грузовое транспортное средство загорелось прямо во время движения.Об этом проинформировали в сообществе Facebook dtp.kiev.ua.Отмечается, что фура двигалась в сторону Киева, когда у нее заклинило правое переднее колесо и оно загорелось от трения. Водитель работал недавно, не был готов к подобным инцидентам, потому впал в панику, однако, схватил огнетушитель и попытался потушить огонь. Одного огнетушителя оказалось недостаточно, потому пожар распространился в салон.После прибытия на место пожарных, фуру потушили за 15 минут, но транспортное средство полностью сгорело. Водитель шокирован, но не пострадал.В сети появились фото с места событий:Как сообщал "Апостроф", 3 апреля в Шевченковском районе Харькова произошло ДТП с участием машины скорой помощи и трех легковушек, в котором погибли два человека...