Наводнения в Украине: стало известно, в каких еще регионах реки могут выйти из берегов

среда, 04 апреля 2018, 11:01Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ период с 4 по 6 апреля опасная ситуация с выходом рек из берегов будет сохраняться в Волынской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Полтавской и Луганской областях.Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС."На реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневском р-н Волынськой обл.); на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.); на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см", - говорится в сообщении.Также повышение уровня воды ожидается на реках Дунай и Выживка.Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали фотографии подтопленных из-за наводнения домов в Полтавской области...