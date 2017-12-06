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Социум

Экс-боевику ДНР удалось избежать тюрьмы в Европе

среда, 04 апреля 2018, 10:53
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Суд Венгрии приговорил гражданина страны Кристиана Легоцки, который воевал на Донбассе на стороне боевиков ДНР, к условному сроку.
Об этом проинформировало местное издание 444.hu.
Отмечается, что гражданин Венгрии, бывший полицейский в 2015 году отправился на Донбасс и был там почти два года, - прошел обучение, после чего стал воевать против Украины на стороне группировки ДНР, получил вознаграждение за "службу". После получения боевой травмы в конце 2017 года мужчина вернулся на родину, где был задержан.
В рамках судебного разбирательства бывший боевик заявил, что ехал на Донбасс для проведения "миротворческой деятельности" и собирался вернуться назад через год, но сомневался, что сможет пересечь границу без нарушений.
Судья заметил, что мужчина "отрицал вину, но не факты", и приговорил его к лишению свободы сроком в два года условно.
Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинские военные ликвидировали боевика так называемой ДНР по кличке "Гомер"...

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