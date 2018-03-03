Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

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В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве демонтировали ряд МАФов на Андреевском спуске.
Соответствующие фотографии на своей странице в социальной сети опубликовал патрульный Мартин Брест.
Отмечается, что предупреждения о демонтаже предпринимателям отправляли еще в феврале, и часть из них переехала на Аллею художников. Убрали все торговые точки на пересечении Десятинной и Владимирской.
В то же время, киевляне утверждают, что у Десятинной церкви остался еще один незаконный МАФ.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фотографию сноса МАФов на Оболони в Киеве...