Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

среда, 04 апреля 2018, 10:27Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ ночь на среду, 4 апреля, в Киеве демонтировали ряд МАФов на Андреевском спуске.Соответствующие фотографии на своей странице в социальной сети опубликовал патрульный Мартин Брест.Отмечается, что предупреждения о демонтаже предпринимателям отправляли еще в феврале, и часть из них переехала на Аллею художников. Убрали все торговые точки на пересечении Десятинной и Владимирской."Урааа!", "Матрешкам капец", "Да наконец-то!", "Эти точки как наросты ракушек на корпусе судна", "Наконец-то! Если не выростут снова", "Эти матрешки и советская форма с ушанками в металлических контейнерах делала из улицы базар", - прокомментировали фото в сети.В то же время, киевляне утверждают, что у Десятинной церкви остался еще один незаконный МАФ.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фотографию сноса МАФов на Оболони в Киеве...