| | Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото
Социум

Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

среда, 04 апреля 2018, 10:27
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В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве демонтировали ряд МАФов на Андреевском спуске.
Соответствующие фотографии на своей странице в социальной сети опубликовал патрульный Мартин Брест.
Отмечается, что предупреждения о демонтаже предпринимателям отправляли еще в феврале, и часть из них переехала на Аллею художников. Убрали все торговые точки на пересечении Десятинной и Владимирской.
Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото

Андреевский спуск в Киеве зачистили от МАФов: опубликованы фото
"Урааа!", "Матрешкам капец", "Да наконец-то!", "Эти точки как наросты ракушек на корпусе судна", "Наконец-то! Если не выростут снова", "Эти матрешки и советская форма с ушанками в металлических контейнерах делала из улицы базар", - прокомментировали фото в сети.
В то же время, киевляне утверждают, что у Десятинной церкви остался еще один незаконный МАФ.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фотографию сноса МАФов на Оболони в Киеве...

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