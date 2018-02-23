| | Кемеровчанин пойдет под суд из-за внезапного обогащения - Русская планета
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Кемеровчанин пойдет под суд из-за внезапного обогащения - Русская планета

Житель Кемерова ошибочно получил на свою банковскую карту 30 миллионов рублей и отказался их возвращать. Внезапному обогащению он обязан сотруднику одной из фирм, который при расчетах с клиентом случайно указал реквизиты его дебетовой карты. Сам кемеровчанин никакого отношения к этой компании не имеет. Представители организации уведомили его об ошибке и попросили вернуть деньги. Однако тот решил распорядиться ими по-своему. В частности, 20 миллионов рублей он перевел на другой счет, а еще свыше 90 тысяч истратил на покупки в магазинах. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Его расследование уже закончено, материалы переданы в суд, сообщается на сайте главка МВД по кемеровской области...

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