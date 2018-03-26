Украина продолжит задерживать российские суда - Русская планета

Все суда, которые направляются или выходят из крымских портов, будут задерживаться. Об этом заявил официальный представитель Гспогранслужбы Украины Олег Слободян. «Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», - цитирует его «Обозреватель». Ранее украинские пограничники задержали керченское рыболовецкое судно «НОРД» с 10 россиянами на борту. Оно было сопровождено в Бердянск и там арестовано по решению суда. Капитана сейнера доставили в Херсон для избрания ем меры пресечения...