| | Найден эликсир здоровья для пожилых женщин - Русская планета
Социум

Найден эликсир здоровья для пожилых женщин - Русская планета

Капуста, брокколи и редис положительным образом влияют на состояние артерий пожилых женщин и заметно продлевают им жизнь, выяснили австралийские ученые. По словам Лорен Блеккенхорст из университета Западной Австралии в Кроули, стенки артерий женщин, регулярно употребляющих овощи, оказались на 0,05 миллиметра тоньше, что снижает шансы преждевременной гибели на 10-18 процентов. Ранее ученые не обращали особого внимания на то, как овощи влияют на состояние сердца и сосудов. Австралийские медики решили восполнить этот пробел, наблюдая за здоровьем почти тысячи пожилых женщин. Увеличение толщины стенок сонной артерии ведет к ухудшению кровоснабжения мозга, развитию ишемии и повышает вероятность появления тромбов в ее ответвлениях, что резко снижает продолжительность жизни человека. Как показали проведенные эксперименты, ежедневное употребление более 200 грамм овощей положительно сказывается на состоянии сосудов. Особенно сильно эта зависимость проявляется при употреблении капусты и других овощей из семейства крестоцветных, сообщает «РИА Новости»...

Еще по теме

Йогурты признали полезными для сердца и сосудов - Русская планета

Йогурты признали полезными для сердца и сосудов - Русская планета

15-02-2018, 12:05
Читать
Злоупотребление солью приводит к слабоумию - Русская планета

Злоупотребление солью приводит к слабоумию - Русская планета

15-01-2018, 23:16
Читать
Раскрыт главный секрет здорового сердца

Раскрыт главный секрет здорового сердца

13-05-2017, 19:45
Читать
Ученые: ежедневное употребление фруктов и овощей продлевает жизнь

Ученые: ежедневное употребление фруктов и овощей продлевает жизнь

27-02-2017, 21:13
Читать
Ученые считают ежедневное употребление кофе спасением от старческого слабоу ...

Ученые считают ежедневное употребление кофе спасением от старческого слабоу ...

5-10-2016, 19:40
Читать
Продукты для очищения сосудов и артерий

Продукты для очищения сосудов и артерий

24-06-2016, 21:02
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail