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Под Киевом экс-чиновник МВД хотел распродать авто со штрафплощадки за 14 миллионов
На мосту Патона из-под асфальта забил фонтан воды: движение транспорта ограничено
В Киеве задержали на взятке главного ревизора налоговой инспекции
Суд узаконил застройку полуострова, на котором расположены офисы компаний Порошенко
"Это борьба с украинской культурой". Как зачищали Андреевский спуск
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Стали известны подробности прослушивания кабинета Холодницкого
Обострения ситуации на Донбассе не будет, - Шендерович
Супрун не намерена уходить с поста и.о. министра
Холодницкий прокомментировал прослушку
Холодницкий в Раде заявил Лещенко, что возобновит следствие в отношении него
Экономика
В мэрии Краснодара прокомментировали остановку ремонта на улице Тургенева
РЖД и Пермский край к маю определят вариант строительства северного обхода Перми за 15,7 млрд руб
В Петербурге подключили к электроснабжению станцию "Новокрестовская"
В Сочи будут сжигать мусор из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа
Сакская ТЭЦ: как турбины с "президентского самолета" будут освещать Крым
События
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Киевские Ведомости
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События
| Бузова выступила с заявлением о беременности
События, Шоу-Биз и культура
Бузова выступила с заявлением о беременности
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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