Использующие серый труд компании лишатся льгот - Русская планета

Компании, использующие неофициальный труд, могут лишиться всех льгот, заявил член думского Комитета по труду Олег Шеин. По его словам, в ближайшие дни в Госдуму будет внесен законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, которые используют неофициальный труд. Депутат подчеркнул, что крупный капитал должен платить больше налогов и начать нужно с тех, кто «уклоняется даже от действующей системы налогообложения». «Чем меньше налогов будет платить бизнес, тем меньше будут пенсии, зарплаты, расходы на медицину, культуру и образование», — сказал Шеин в беседе с «Парламентской газетой». Он также отметил, что в России официально трудятся 43 миллиона человек, а в сером сегменте — 30 миллионов человек. Таким образом, ежегодные убытки от содержания компаний, уклоняющихся от уплаты подоходного налога, обходятся стране в 1,5 триллиона рублей...