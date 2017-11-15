| | РФ усилит досмотр украинских судов в Керченском проливе - Русская планета
Социум

РФ усилит досмотр украинских судов в Керченском проливе - Русская планета

Россия усилит меры технического досмотра украинских судов в Керченском проливе после пиратского захвата российского судна Украиной, заявил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев. По его словам, необходимо уведомить Киев о том, что Россия обладает всеми необходимыми инструментами для пресечения украинского государственного пиратства. Капитан также отметил в беседе с «РИА Новости», что в случае неповиновения «интеллигентным предупредительным мерам» усиления досмотра украинских судов, возможно применение мер военного характера. 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд» в украинской части Азовского моря. Все члены экипажа корабля были арестованы. По факту случившегося Крымское управление ФСБ завело уголовное дело, сообщает агентство Nation news...

Еще по теме

Задержание российского корабля: в РФ нервничают и грозят Украине авиацией

Задержание российского корабля: в РФ нервничают и грозят Украине авиацией

Сегодня, 03:29
Читать
В Керченском проливе судовладелец бросил корабль

В Керченском проливе судовладелец бросил корабль

15-11-2017, 19:45
Читать
В Керченском проливе загорелся паром с туристами на борту

В Керченском проливе загорелся паром с туристами на борту

3-08-2016, 11:37
Читать
РФ перекроет судоходство в Керченском проливе из-за “моста” – СМИ

РФ перекроет судоходство в Керченском проливе из-за “моста” – СМИ

16-02-2016, 12:59
Читать
РФ перекроет судоходство в Керченском проливе из-за

РФ перекроет судоходство в Керченском проливе из-за "моста"

16-02-2016, 11:08
Читать
В Керченском проливе из-за строительства моста ограничат движение судов

В Керченском проливе из-за строительства моста ограничат движение судов

10-02-2016, 08:59
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail