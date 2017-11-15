РФ усилит досмотр украинских судов в Керченском проливе - Русская планета

Россия усилит меры технического досмотра украинских судов в Керченском проливе после пиратского захвата российского судна Украиной, заявил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев. По его словам, необходимо уведомить Киев о том, что Россия обладает всеми необходимыми инструментами для пресечения украинского государственного пиратства. Капитан также отметил в беседе с «РИА Новости», что в случае неповиновения «интеллигентным предупредительным мерам» усиления досмотра украинских судов, возможно применение мер военного характера. 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд» в украинской части Азовского моря. Все члены экипажа корабля были арестованы. По факту случившегося Крымское управление ФСБ завело уголовное дело, сообщает агентство Nation news...