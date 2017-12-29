В добрый путь: первый поезд с Южного вокзала отправился в Бухару

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Ташкенте после масштабной реконструкции запустили в эксплуатацию Южный вокзал, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.В среду, ровно в 22:00, с обновленного перрона отправился в путь первый состав по маршруту «Ташкент — Бухара». Теперь в течении ближайших двух месяцев сюда поэтапно будут переведены все поезда местного назначения и междугородние электрички. Уже в ближайшем будущем отсюда будут отправляться поезда в Ургенч, Андижан, Кунград, Термез, Сариасию, Ходжикент, Хаваст, Бекабад, Сырдарью, Гулистан и другие города.Поезд Ташкент-Бухара отправляется с Южного вокзалаПри этом вокзал рассчитан на ежедневное обслуживание 11 тысяч пассажиров и 17 поездов. Для обеспечения безопасности пассажиров здание вокзала, кассовый зал и территория вокруг оснащены 170 камерами наблюдения, созданы сразу несколько выходов для случаев экстренной эвакуации.На сегодняшний день этот вокзал является самым современным и интересным в дизайнерском плане в Узбекистане. Его общая площадь составляет 9,2 гектара, рядом построено три перрона протяженностью 650 метров. Уникальный объект дополняют два 14-метровых фонтана, а также небольшая роща елей, которая была привезена из Италии.«Очень удобный и функциональный вокзал. Огромные витражные стекла, большой перрон, нет никаких дополнительных ограничений — это действительно что-то новое для Узбекистана. Северный вокзал, например, это такой куб мрачноватый, со всех сторон барьеры, сложно к нему подъехать, нет стоянки. А здесь все условия — и парковка и автобусная остановка, рядом парковая зона с фонтанами», — рассказал Sputnik пассажир поезда до Бухары Носирджон Ходжиев.В здании вокзала расположены зал ожидания и VIP-залы, комната матери и ребенка, медицинский пункт, гостиница, комнаты для отдыха, буфет, передвижные торговые точки, стойка с газетами и журналами.Вокзал Ташкент-Южный открылся после реконструкции.Здесь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, электронной библиотекой, получить в аренду планшет, подзарядить свой смартфон. Информационный электронный центр и табло знакомит пассажиров с передвижением поездов, зал ожидания оборудован огромным телевизором.Главное, что решена проблема с очередями за билетами — здесь открыто сразу 12 касс, а также отдельный зал для компаний, приобретающих билеты по перечислению. Железнодорожники также значительно ускорили проверку документов и багажа. Теперь они проверяются только на входе в здание. Здесь организована современная система контроля — пассажиры проходят проверку через так называемую рамку, а багаж быстро осматривается на сканирующем оборудовании.Напомним, что здание Южного вокзала было построено в 1963 году, затем реконструировано в 1985-м. В последние 15 лет он работал с перебоями, принимая лишь некоторые междугородние электрички...