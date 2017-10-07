| | Раки-богомолы, у которых стоит поучиться танцам (видео)
Социум

Раки-богомолы, у которых стоит поучиться танцам (видео)

Раки-богомолы, у которых стоит поучиться танцам (видео)
Просторы интернета облетело забавное видео, в котором три членистоногих под музыку подскакивают и встают на «хвост». Ролик тут же стал вирусным, а многие пользователи восхищались такой скорости и реакции раков.Uptown Mantis ShrimpUptown Mantis ShrimpОпубликовано Funny Now 24 марта 2018 г.Но на самом деле это всего лишь умелый монтаж. Сначала оператор «установил» раков-богомолов на хвост, а затем, махнув палочкой, сбил их.Тем не менее зрелище это и правда забавное, а пересматривать его можно снова и снова.via GIPHY
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